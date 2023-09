Nazomer met flink wat zon en temperatuur tot 21 graden

Komende dagen warm

Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het wordt niet koeler dan 13-14 graden. Morgen zit de wind in het zuiden en met een zonovergoten dag halen we daarbij een temperatuur tot 24 graden. Zelfs een lokale 25 graden is mogelijk. Ook maandag wordt nog een erg warme dag tot 24 graden met opnieuw veel zon. Later neemt de bewolking toe. Dinsdag en de dagen erna krijgen we wat minder goede dagen met wat neerslag en koelere temperaturen. Tegen het eind van de week keert de warmte waarschijnlijk terug.