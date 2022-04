Natte & zachte start van paasvakantie: tot 10 graden

Vandaag komt er zachtere lucht binnen. Het wordt zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de ochtend al overal regen.

De wind draait naar het zuidwesten en voert zachtere lucht aan met maxima die tegen de middag naar 6-7 graden oplopen en tegen de late middag tot 10 graden. De zuidwestelijke wind spant overdag flink aan.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met soms wat regen of een bui. De minima dalen niet of amper onder de 9 graden. Het blijft vrij winderig uit het zuidwesten.

De rest van de week wordt erg wisselvallig met dikwijls perioden van regen en verder oplopende temperaturen. Dinsdag zijn er daarbij langere droge periodes, woensdag kan er weer wat regen vallen. Het is daarbij erg zacht.

Dinsdag tot rond een graad of 12, op woensdag noteren we rond 10-11 graden. In de tweede helft van de week zijn er ook elke dag actieve regenzones die voorbij trekken met dikwijls veel regen.

Tegen het eind van de week wordt het weer wat kouder. Op donderdag en vrijdag vallen de maxima op 6-7 graden terug. Tegen het weekeind kan het in de nacht opnieuw wat licht vriezen.

KUST:

Vandaag krijgen we vrij snel inzettende regen. Die kan later op de dag intens zijn, begeleid door een forse wind die zachte lucht aanvoert. Later vanmiddag wordt het tot 10 graden.

De wind kan tot rond de 50 km per uur uithalen.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 9 graden.

Ook morgen is het veelal zwaar bewolkt tot betrokken met soms wat regen en erg zachte maxima die oplopen naar zo’n 12 graden.