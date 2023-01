Nat en windering weekend voor de boeg

Zowel vandaag als morgen zitten de perioden met regen telkens in de namiddag. De ochtenden verlopen droger. Het blijft zacht met zowel zaterdag als zondag maxima rond 11 graden. Vooral zondag krijgen we opnieuw een stevige portie wind.

Vandaag is het dus eerst droog met wat opklaringen. Daarna neemt de bewolking toe en vanmiddag gaat het opnieuw regenen. Vanavond en vannacht is het dan weer droger met opklaringen. Minima draait rond 10 graden en tegen de ochtend mogen we een geleidelijk toenemende wind verwachten.

Morgenochtend vallen enkele verspreide buien. In de namiddag nemen die buien toe en die kunnen dan ook intenser zijn. Het wordt daarbij zo’n 11 graden met redelijk wat wind.

Volgende week komt hierin amper verandering. Op de Atlantische Oceaan staat een stevige westelijke circulatie en die stuurt het ene na het andere lagedrukgebied met fronten onze kant op.