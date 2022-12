De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in Vlaanderen. De buienzone wordt gevolgd door gevoelig frissere lucht. De wind waait matig tot soms vrij krachtig, en aan zee vrij krachtig tot mogelijk krachtig uit zuidwest, met rukwinden rond 50 km/uur of lokaal wat meer. Bij de doortocht van de buien ruimt de wind naar het westen en neemt hij snel af. Maandagavond en -nacht is het overal droog en licht bewolkt.