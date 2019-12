Na de middag regen, 9 graden

Na een rustige start neemt de bewolking in de loop van de dag toe en na de middag gaat het af toe regenen. We halen maxima rond 9 graden bij een matige zuidelijke wind.

Vanavond en vannacht krijgen we eerst nog veel wolken met wat regen, later is het droog. Het blijft zacht met minima van 8-9 graden, tegen de ochtend is dat zelfs 10-11 graden.

Dinsdag is de zachtste dag van de week met maxima die 14 graden kunnen halen. Het waait wel stevig uit het zuiden en de bewolking blijft overheersen, al zijn er zeker in de ochtend ook zonnige perioden.

Woensdag is het droog met een aantal vrij brede opklaringen. Maxima dan rond 7-8 graden.

Donderdag en vrijdag is het opnieuw wisselvallig met regen en buien en maxima die oplopen naar een tiental graden.