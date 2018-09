Na de middag opklaringen bij 17 graden

Vandaag zijn er veel wolken met mogelijk ook een drupje regen in de ochtend. Na de middag wordt het droog met opklaringen vanaf de kust.

Het wordt een paar graden koeler met maxima rond 17 graden. De wind draait naar het noorden en waait eerst matig, later vrij krachtig.

Vanavond is het eerst licht bewolkt, later in de nacht duiken er lage wolken op. De minima dalen naar 8 graden.

Morgen heel wat zonnige periodes. De wind zit in het noordoosten tot oosten en die voert koelere lucht aan. We halen weer een 16-17 graden.

Zondag krijgen we een mix van wolken en opklaringen, maar gaandeweg komen er meer wolken en verliezen we de zon. Maxima daarbij opnieuw rond 16 - 17 graden.