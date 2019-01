Een sneeuwzone trekt vanochtend de provincie binnen. Er kan overal enkele cm sneeuw vallen, tussen de 1 en 4 cm. Eerst vriest het nog lichtjes, maar in de namiddag wordt het met een naar het westen draaiende wind, een 3-4 graden.

Het is dan droog met een wisselende bewolking. De sneeuw smelt dan weer wat weg, maar verdwijnt niet overal volledig, want in de nacht naar woensdag kan het opnieuw een graadje vriezen.

Vanavond en vannacht vriest het overal weer lichtjes waardoor de wegen overal glad zijn. Er kunnen later in de nacht ook felle sneeuwbuien binnenkomen vanaf de kust.

Ook morgen is er kans op een aantal felle buien die lokaal in de ochtend veel sneeuw kunnen brengen. Plaatselijk kan er 5 tot 10 cm sneeuw vallen!