Mooie zonnige dag, tot 25 graden

Vandaag is een mooie zonnige dag met maxima die zelfs weer naar de 25 graden oplopen. Er staat een zwakke zuidoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het rustig weer. De temperaturen dalen maar langzaam tot zo’n 13 graden. Het is helder en mogelijk wat nevelig.

Ook het weekend is weer zomers met verder oplopende maxima. Morgen halen we zo’n 26 gradenen moeten we misschien wat stapelwolkjes dulden. Er staat meer wind uit het oosten tot noordoosten.

Zondag kan de zuidelijke wind wat aantrekken en zijn er mogelijk ook wat meer wolken, maar het blijft nog droog bij zo’n 25 graden. Pas in de late namiddag lopen de kansen op onweersbuien op.

Maandag wordt een wisselvallige dag met af en toe regen en maxima vooraan de 20 graden.