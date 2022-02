Ook vandaag wordt nog een mooie zonnige dag met maxima rond een 11-tal graden. Later op de dag kan er wat meer bewolking opduiken, vooral dan in en vanaf het westen.

De wind waait matig uit het zuiden, aan zee soms vrij krachtig.

Vanavond en vannacht is het bewolkt. Minima rond een 4 à 5 graden. Het blijft matig waaien uit het zuiden, later zuidwesten en het is niet uitgesloten dat er in het westen een drupje regen valt.

Morgen trekt een zwakke storing door onze regio met veel wolken en tijdelijk en vooral aan zee wat lichte regen. Het is dan een 10-tal graden bij een matige westenwind. Woensdag is het weer droog en krijgen we afwisselend wolken en zon. Soms veel wolken. De temperaturen zitten daarbij telkens vooraan de dubbele cijfers.