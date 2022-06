Mooie zomerse weer zet zich verder

Ook vandaag zijn er daarbij tijdelijk al eens enkele stapelwolken, vooral landinwaarts, met een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht is het vervolgens licht bewolkt tot helder en wel redelijk koel. Tegen de ochtend wordt het nog maar een 6 tot 8 graden.

Morgen draait de wind naar het zuiden en begint een transport van erg zachte lucht. Dinsdag kunnen we al maxima noteren van rond 22-23 graden. Woensdag kan dat al een lokale 25 zijn en zeker in de tweede helft van de week gaan we daar vlotjes over met maxima van 25 graden en meer.