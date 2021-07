Mooie zomerdag met warme temperaturen

Vanavond kunnen we nog lang genieten van een mooie zomerse avond met langzaam dalende temperaturen. Pas laat in de avond gaan die weer onder de 20 graden om tegen de ochtend rond 14-15 graden uit te komen. Het is helder met vorming van wat nevel.

Morgen is het tijdelijk iets minder warm, maar we halen nog altijd zomerse temperaturen van rond de 25 graden of wat meer. Het blijft erg zonnig met amper of geen wolkenvelden.

Vrijdag kan het nog enkele graden warmer worden. Tegen het eind van de week zelfs weer een zomerse 25 tot 27 graden en meer. In het weekend keert de wisselvalligheid terug onder de vorm van een aantal regen- en onweersbuien. Het blijft ook dan wel nog aan de warme, zelfs zomerse kant.

Aan de kust

Vandaag wordt opnieuw een hele mooie zomerdag met maxima die weer richting 22 tot 23 graden oplopen op de stranden; in de kuststeden zitten we rond 24 graden. Er staat een zwakke noordoostelijke wind, later vanmiddag wordt dat tijdelijk een zeebries.

Vanavond koelt het vervolgens weer langzaam af en tegen de ochtend is het nog 15 graden. Mogelijk duikt er wat nevel op en aan de Oostkust misschien een mistbank. Morgen krijgen we nog zo’n fraaie zomerdag met opnieuw maxima van rond 22 tot 24 graden.