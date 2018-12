Mooie opklaringen met stevige wind

Vandaag krijgen we mooie opklaringen met naar de avond toe een kleine kans op een enkele bui. De maxima halen 12 graden bij een stevige zuidwestelijke wind. Vanavond en vannacht is het eerst wisselend, later zwaar bewolkt. Het koelt af naar een 5-6 graden.

Morgen is het zwaar bewolkt tot betrokken met in de loop van de dag weer meer regen, zeker naar de avond toe. We halen 12 tot 13 graden, en dat is meteen de laatste dag met zulke zachte maxima. Want maandag draait de wind al eerder dan voorzien naar het noorden en komt er dus koelere lucht binnen. We halen dan maar 8-9 graden meer. Het is wel droog met brede opklaringen.

Kerstdag en de dagen daarop wordt het rustig, droog en minder zacht, tot zo’n 6-7 graden. In de nachten zou het tot wat lichte (grond)vorst kunnen komen.