Moeten we bang zijn van storm Dennis?

Het zijn dus drukke tijden voor weervoorspellers. Twee stormen kort na elkaar: hoe komt dat? Alles heeft te maken met de straalstroom, zegt Geert Naessens.

Zondag: rukwinden tot 100 km/u

“Donderdag passeert een eerste actieve storing”, zegt hij. “Morgen, vrijdag, is er een kleine pauze en wordt het rustig maar het weekend belooft winderig te worden.

Op zaterdag zien we de eerste fronten verschijnen aan onze kust. De wind neemt toe maar de neerslag valt best wel mee. Pas tijdens de nacht van zaterdag naar zondag trekt de wind sterk aan.

Zondag verwachten we heel veel wind met rukwinden tot 80-90 kilometer per uur en misschien tot 100 kilometer per uur. Begin volgende week blijft het erg wisselvallig.

Later volgende week wordt het dan tijdelijk rustiger maar op het einde van de maand loeren actieve stormdepressies om de hoek", zegt Geert Naessens.