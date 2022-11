Mix van wolken en opklaringen, komende nacht veel regen

Vandaag lijken we het overdag grotendeels droog te kunnen houden en krijgen we een mix van wolkenvelden en opklaringen. De regen komt pas tegen de avond al is een enkele bui niet volledig uit te sluiten.

We halen daarbij zo’n 13 graden bij een geleidelijk aantrekkende zuidwestelijke wind.

Vanavond gaat het regenen en dat is voor de hele nacht. Die regen kan intens zijn en tot de ochtend kan er een tiental liter water per vierkante meter vallen. De minima zitten daarbij rond een 10-tal graden. Ook de wind gaat hard waaien met tegen de ochtend pieken tot 60 à 70 km per uur. Zelfs een lokale donderklap is mogelijk.

Morgenochtend waait het eerst erg hard met felle rukwinden, begeleid door felle buien. Zelfs een donderklap is mogelijk. Later op de dag neemt de wind af bij maxima opnieuw rond 12-13 graden. De kans op een bui blijft wel bestaan.

Ook vrijdag is het wisselvallig met wolken, opklaringen en enkele buien. De maxima dalen naar een 12-tal graden.