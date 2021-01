Mix van wolken en opklaringen bij zo'n 5 graden

Vandaag krijgen we een mix van wolken en opklaringen, met kans op een lokale bui. Vooral na de middag kan er wat regen vallen. We halen 5 graden. De wind waait zwak uit het noordwesten, later het noordoosten.

Vanavond en vannacht is er nog altijd kans op een lokale bui. Het koelt af tot 0 graden landinwaarts en 2 graden aan zee. Aan de grond kan het vriezen en kan het dus glad zijn.

In het weekend is het rustig weer met een opnieuw noordoostelijke wind. Er is veel bewolking en er zijn weinig opklaringen. De maxima liggen zaterdag op een 4-tal graden. In de nacht naar zondag kan het wat gaan vriezen. Minima dan rond 1-2 graden onder nul. Zondag overdag is het eerst nevelig en mistig, later komen er meer wolken. Het wordt niet warmer dan 2-3 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Maandag draait de wind naar het westen en komen er veel wolken opzetten. Het blijft wel nog grotendeels droog, en het wordt ook zachter met maxima rond 5-6 graden.

