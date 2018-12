Mix van wolken en opklaringen

Vandaag krijgen we een mix van wolken, opklaringen en enkele buien. Het blijft vrij stevig waaien uit het zuidwesten bij maxima rond 9 graden.

Vanavond en vannacht blijven wolkenvelden, opklaringen en een enkele bui elkaar afwisselen. De minima zijn opnieuw erg zacht met zo’n 6-7 graden.

Morgen blijft het zwaar bewolkt tot betrokken met af en toe wat nattigheid bij een graad of 10.

Vrijdag krijgen we nog een actieve storing met eerst veel regen en wind. Het wordt dan nog zachter met maxima die zelfs kunnen oplopen tot 14 graden. In de loop van de dag wordt het droog en komen er opklaringen. Het weekend wordt ook al zacht.

Zaterdag halen we tot 12, zondag tot 10 graden. Op beide dagen is er ook dan weer die mix van wolken, opklaringen en wat regen of een bui.