Vandaag krijgen we een mix van wolken en opklaringen. Er is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt met 13 tot 14 graden erg zacht, bij veel wind uit het zuidwesten en uitschieters tot een 60 km per uur.

Vanavond is er tijdelijk nog kans op een bui, daarna wordt het droog. In de nacht is het rustig en met een flink afgenomen wind dalen de minima tot 6 graden tegen de ochtend.

Morgen is een betere dag. Het blijft dan tot de avond droog en we krijgen overdag wat bredere opklaringen. Het is met een tiental graden wel iets minder zacht.

Woensdag is het nat en onstuimig weer met regen en veel wind. Het is heel zacht met maxima die tot 13 graden oplopen.

Donderdag krijgen we een betere dag, daarna zijn het opnieuw regen en wind die de dienst uitmaken.