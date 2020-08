Minder warm met hier en daar een bui

Tegen het einde van de namiddag wordt het overwegend droog en verschijnen er brede opklaringen. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar droog. De minima legen tegen de ochtend rond de 14 graden.

Wisselvallig weer blijft

Zondagochtend is het op vele plaatsen zonnig, maar in de kuststreek worden dan al buien verwacht. Overdag is het vaak bewolkt en vallen er enkele buien. De wind blijft krachtig waaien, aan de kust zijn uitschieters tot 65 kilometer per uur mogelijk.

Ook aan het begin van de week blijft het licht wisselvallig met maxima rond de 20 graden.