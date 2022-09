Minder warm en wisselvallig, code geel van kracht

Vandaag is het minder warm en meer wisselvallig. Er vallen verspreid over de dag regelmatig buien bij maxima rond de 20 graden. Het KMI heeft code geel afgekondigd.

De zuidwestelijke wind waait matig, soms vrij krachtig, aan zee soms krachtig. Vooral later vanmiddag duiken er landinwaarts weer meer buien op.

Vanavond en vannacht zitten de buien vooral aan de kust en boven zee. De minima dalen tot rond een 15-tal graden. De buien kunnen aan de kust onweerachtig zijn.

Ook morgen wordt een wisselvallige dag waarbij er regelmatig een bui kan vallen bij maxima rond een 20-tal graden.

Zaterdag is het vooral in de ochtend dat er nog buien kunnen vallen. In de namiddag wordt het geleidelijk stabieler en verdwijnen de buien stilaan. De maxima zitten op zaterdag rond of vooraan de 20 graden.

Zondag komt er een snelle weersverbetering. De luchtdruk stijgt en we krijgen weer brede opklaringen en oplopende temperaturen tot rond 23 graden landinwaarts.