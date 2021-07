Minder nat, maar vrij fris en winderig

Het blijft vrij koel met maxima rond een 20-tal graden. Er staat ook een aantrekkende wind uit het zuidwesten met aan zee uitschieters tot 50 km. per uur.

Vanavond is het droog met brede opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking weer toe. Minima rond een graad of 14 en er blijft ook vrij veel wind staan uit het zuidwesten.

Morgen staat er tijdelijk ook veel wind. Die kan dan vrij krachtig tot krachtig waaien met uitschieters tot rond 50 km per uur. Het is overwegend droog bij 19 tot 21 graden al is een enkele bui in de ochtend wel mogelijk.

Bekijk ook

Wil je meer weten over het weerbericht voor de komende dagen? Of ben je op zoek naar achtergrondinformatie bij weerfenomenen? Bekijk de website van onze weerman Geert Naessens.