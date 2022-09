Minder buien, meer zon en aangenamere temperaturen

Vandaag blijven de buien grotendeels net buiten onze regio hangen, al is een enkel exemplaar nog steeds mogelijk. Het gaat wel minder hard waaien en de maxima blijven rond 16-17 graden hangen. Het is daarbij wel zwaar bewolkt tot betrokken met weinig of geen opklaringen.

Vanavond en vannacht is het betrokken met perioden van regen of verspreide buien. Later in de nacht is het droger bij minima rond 12 graden. Morgen wordt het droger, stabieler en opnieuw minder koel, al kunnen er nog een aantal buien opduiken. We halen dan maxima rond 16 graden.

Vanaf dinsdag krijgen we enkele rustige dagen met meer zon, droge omstandigheden en weer wat hogere temperaturen. Woensdag kan er daarbij nog veel bewolking zijn, maar donderdag wordt waarschijnlijk wel de beste dag van de week met maxima die tot een 20-tal graden zouden kunnen oplopen.

De Kust:

Vandaag zijn er uitgebreide droge perioden, maar de zon laat het afweten. Het is zwaar bewolkt tot betrokken. Pas tegen het eind van de dag stijgt de buienkans weer. Maxima rond 16 graden. Er staat best nog een erg pittige noordelijke wind.

Vanavond kan het weer gaan regenen en ook in de nacht zijn er nog perioden met regen of buien. De minima zitten dan rond 12 graden. Morgen is het licht wisselvallig met perioden van zon, maar ook wolken en nog enkele verspreide buien. Maxima rond 16 graden.