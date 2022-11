Meestal grijs met hier en daar mogelijk wat opklaringen

Vandaag losten de nevel en mist al in de nacht grotendeels op zodat het zicht vanochtend vrij goed is. Het blijft echter wel grijs overdag met hoogstens een graad of 6 als maxima.

De wind blijft zwak waaien en komt stilaan uit een noordoostelijke hoek. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en nevelig en het koelt weer af naar een 3-4 graden tegen de ochtend. Morgen is het graadje minder dan vandaag, rond 6 graden. Er komt daarbij stilaan meer wind opzetten uit het noordoosten tot het oosten zodat het ook kouder zal aanvoelen. Het blijft grotendeels zwaar bewolkt tot betrokken.

Tegen het eind van de week zijn de maxima gedaald naar een 5-6 graden terwijl het ook in de nachten kouder wordt met minima die tegen dan naar een 1 tot 4 graden dalen met kans op vorst aan de grond. In het weekend hebben we dan een licht winters weerbeeld met maxima rond 3-4 graden en mogelijk een enkele graad vorst in de lucht.