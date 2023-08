Meestal droog met maxima rond 20 graden

De buienkans is op zondag een stuk kleiner geworden. Het blijft op vele plekken helemaal droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden en kans op een lokale bui. Die lokale buien kunnen gevolgd worden door donder. We halen daarbij ongeveer 20 graden bij een matige noordwestelijke wind.

Vanavond en vannacht is het droog met wolken en opklaringen. Minima rond 14 graden. Er blaast nog een zwakke wond vanuit het westen. Morgen wordt het ook meestal droog met een mix van wolken en opklaringen. De grootste kans op een bui zit in de ochtend aan zee. We halen ook morgen maxima van vooraan de 20 graden. De wind waait zwak tot matig uit een westelijke hoek.

Dinsdag lijkt op maandag met wolken, zon en een enkele bui bij maxima rond 20 graden. Woensdag trekt een zwakke storing door de provincie met in de ochtend dan tijdelijke perioden van regen. In de middag is het droog met opklaringen.

De rest van de week houden we een licht wisselvallig weerbeeld. Veelal is het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen. De temperaturen zitten daarbij steeds rond of vooraan de 20 graden.

Zelfde beeld aan zee

Zondag is een licht wisselvallige dag aan de kust. Zeker in de ochtend kan een felle bui vallen. De maxima schommelen rond 20 graden. Gaandeweg de dag komt er meer ruimte voor de zon bij een matige noordwestelijke tot westelijke wind.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en droog bij minima rond 14 graden. Morgen valt er ook in de ochtend eventueel een enkele bui. In de middag is het droog met brede opklaringen. Maxima opnieuw rond 20 graden.