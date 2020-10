Meestal droog bij maxima tot 13 graden

Vandaag is het meestal droog en bij maxima tot 13 graden. De bewolking neemt in de loop van de dag wel toe. Vanavond en vannacht loopt dat uit op regen. De hele nacht kan het lichtjes miezeren bij minima rond 8 graden.

Morgen af en toe regen of een bui. Het blijft koel met maxima rond 12-13 graden.



Woensdag krijgen we een droge dag met een mix van wolken en opklaringen. De maxima blijven op 13 graden steken.



De rest van de week blijft het koel met maxima rond 12 graden en koele nachten. Vooral naar het einde van de week toe kan het ’s nachts fors afkoelen met zelfs kans op grondvorst. Het is dan telkens wisselend bewolkt met nog kans op een lokale bui.

