Meestal droog bij 15 graden

Het is vandaag eerst licht bewolkt, maar de bewolking neemt vrij snel toe. Het is overwegend droog bij maxima rond 15 graden en een naar het zuidwesten draaiende wind.

Vanavond draait die wind verder naar zuid tot zuidoost en gaat het geleidelijk aan regenen. Zeker in de nacht zijn perioden met felle regen mogelijk bij zo’n 12 graden.

Ook morgen is het zwaar bewolkt tot betrokken met af en toe een voorzichtig zonnetje en perioden met regen en buien. Maxima rond 16 graden bij een vlagerige zuidwestelijke wind.

Zaterdag wordt de betere en drogere dag van het weekend. Toch is er veel bewolking met kans op een drupje regen of een buitje en maxima rond 17 graden, terwijl de wind noordoost geworden is en matig waait.

Zondag komt er alweer een volgende storing aan met regen en wind. Het kan soms fel regenen bij maxima rond 17 graden.