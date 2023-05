Meer zon, maar bui blijft mogelijk

Dit weekend zal het tijdelijk wat stabieler worden met meer opklaringen en zon, maar een bui blijft toch steeds mogelijk. Het wordt wel weer wat zachter met maxima tot rond 18 graden of wat meer in het zuiden van de provincie.

Richting de kust wordt het minder warm met 15 à 16 graden in het centrum en rond 14 graden in de Polders. Aan zee is het echter koeler want daar zorgt een zeebries voor maxima van 13 tot 14 graden. Vandaag is er daarbij nog veel zon, maar morgen zijn er meer wolken en stijgt gaandeweg de dag de kans op een lokale bui opnieuw.

Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met minima rond 8 graden.

Morgen

Tijdens de laatste dag van de week zitten we met een enorm verloop van temperaturen bij ons in West-Vlaanderen. In het Kortrijkse kan het tot 20 graden worden, maar in het centrum van de provincie is dat al maar 16 à 17 graden meer. Aan zee zorgt een uitgesproken zeebries dat het wat frisser is met maar 12 tot 14 graden.

Ook maandag blijft de wind in het noorden zitten en krijgen we opnieuw enkele frisse dagen met aanhoudend wisselvallig weer met wat regen of enkele buien. Tegen het midden van de week zou het zelfs koud kunnen worden met overal maar maxima van 12 tot 14 graden en opnieuw uitgebreide perioden van regen en buien.