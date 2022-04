Meer wolken op komst maar het blijft zacht

Vanavond en vannacht is het licht, later misschien wisselend bewolkt. De minima dalen tegen de ochtend tot rond een 7-tal graden.

In het weekend duiken er mogelijk wat meer wolken op en wie weet valt er daarbij een enkele bui. De maxima blijven zacht rond 14 tot 16 graden bij een naar zuidoost draaiende wind.

Zaterdag waait die nog stevig door en kan het nog iets zachter worden, tot rond 18 à 19 graden. Zelfs een lokale 20 graden is mogelijk.

Zondag neemt de wind af en is het wat minder zacht met een iets grotere buienkans. Vanaf maandag krijgen we enkele minder warme dagen met een noordenwind. Die voert een mix van wolken en opklaringen aan bij maxima dan rond 13-14 graden.

KUST:

Vandaag wordt opnieuw een dag zoals gisteren met veel zon, enkele wolken en een matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. We halen rond 14 graden. De wind kan wel wat harder waaien. Zeker in de namiddag met uitschieters van 40 tot 50 km per uur en die krijgt later ook weer een zeebriescomponent.

Vanavond neemt de wind langzaam af. De nacht verloopt rustiger met een zwakke wind en wat wolkenvelden bij minima rond een 8-tal graden.

Morgen krijgen we meer wolken, maar ook nog zonnige perioden. De maxima zitten dan rond 17-18 graden bij nog iets meer wind uit het zuidoosten.