Meer dan 40 graden! Ook in West-Vlaanderen sneuvelt warmterecord

Ook in onze provincie zijn warmterecords verbroken. In het zuiden van de provincie bijvoorbeeld haalden we vanmiddag 40 graden, met een uitschieter in Beitem van 40,3 graden. Maar ook aan zee was het uitzonderlijk warm.

In veel amateurmeetstations in het zuiden van de provincie duidt de thermometer rond vier vanmiddag effectief 40 graden aan. Aan de Westkust is dat 39 graden en aan de oostkust 37. Da’s opvallend, want heel vaak is het door een zeebries enkele graden kouder aan zee dan in de provincie. Maar vandaag staat er geen zeebries en het verschil tussen de temperatuur in het binnenland en aan de kust is dan ook heel klein.