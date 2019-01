LIVE: Sneeuwzone trekt over de provincie

Een sneeuwzone trekt deze morgen over onze provincie. Volg alles over de sneeuw hier op de voet.

De sneeuw komt vanaf 7 uur de Westkust binnen en verspreidt zich dan vrij snel over de provincie. Tegen halfweg de ochtend sneeuwt het overal en dat zorgt voor een sneeuwtapijt in de hele provincie tussen de 1 en 4 cm.Volg hier al het nieuws over de sneeuw.