Licht bewolkte start van het weekend

Vandaag wordt een zonnige en licht bewolkte dag met maxima van 6 tot 8 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe.

Vanavond en vannacht is het zwaar bewolkt. Het blijft droog. Het koelt flink af met minima van rond 2 graden bij een koude oostenwind.

Morgen is het zwaar bewolkt met later op de dag opklaringen. We halen maximum 5 graden, maar het blijft droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.

Maandag gaan de maxima tot 8 graden met kans op een bui. Dinsdag en woensdag worden rustige dagen. Het wordt dan wisselend bewolkt en aan de koele kant. Overdag schommelen de maxima rond 6 tot 8 graden. 's Nachts wordt het koud met temperaturen rond of net boven het vriespunt.