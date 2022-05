Licht bewolkt tot zonnig

Vanavond en vannacht is het helder en rustig. De minima dalen tegen de ochtend tot rond een 6-7 graden. Morgen is het vrij zonnig tot zonnig met geleidelijk aan wat hogere temperaturen. Die kunnen dan landinwaarts al vlotjes over de grens van de 20 graden gaan met maxima telkens ergens vooraan in die 20 graden.

Dinsdag wordt de warmste dag van de week met maxima tot 25 graden. Een naar zuid gedraaide wind voert dan warmere lucht aan, maar het is zonnig. Woensdag verschijnen er geleidelijk weer wat wolken en wordt het minder warm. In de tweede helft van de week zorgt een noordoostelijke wind weer voor koelere maxima.