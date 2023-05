Lentezacht: tot 23 graden maar regen op komst

Vandaag is het in één klap veel zachter, maar daarbij keert de wisselvalligheid terug met kans op perioden van regen en verspreide buien vanavond. Daarbij zou het heel zacht kunnen worden met de eerste 20 graden van het seizoen en maxima tot lokaal 23 graden!

Ook de kust doet mee met meer dan 20 graden want er is geen zeebries vandaag.

Vanavond is het dan wisselvallig met enkele regen- of onweersbuien. Die verdwijnen in de nacht weer bij minima rond 10 tot 12 graden.

Morgen wordt dan een zachte, maar licht wisselvallige dag met wolken, opklaringen en ook wat buien. Die kunnen onweerachtig zijn. De maxima zitten dan rond 17-18 graden.

Ook het weekeind wordt wisselvallig met wolken en opklaringen en kans op een lokale bui. De maxima blijven zacht met waarden tussen 15 en 18 graden.

Zaterdag lijken er wel buien te gaan vallen, zondag blijft het dan mogelijk de hele dag droog. De wind wordt dan wat meer west van richting.

KUST:

Vandaag is de wind zuidoost geworden en kan het ineens veel zachter worden met maxima rond 20 graden of zelfs wat meer. De bewolking en daarmee de kans op een bui neemt wel toe. Een zeebries is niet aan de orde.

Vanavond vallen enkele mogelijk onweerachtige buien. Later verdwijnen die weer bij minima rond 10 à 12 graden.

Morgen wordt een wisselvallige dag met regelmatig buien. Het is dan zo’n 18 graden met een matige zuidwestelijke wind.