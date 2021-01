Krijgen we morgen eerste sneeuw in onze provincie?

Volgens NoodweerBenelux komen diverse weermodellen met een winterse neerslagzone op de proppen. Op veel plaatsen in België kan er hierdoor (smeltende) sneeuw vallen. Op enkele plaatsen kan zelfs tijdelijk een gesloten sneeuwdek ontstaan. En ook in West-Vlaanderen is er kans op sneeuw. Maar onze weerman, Geert Naessens, kijkt nog even de kat uit de boom. "Morgen volgt er regen die mogelijk later op de dag kan overgaan in natte of smeltende sneeuw. In de latere namiddag kan die eventueel lokaal wat blijven liggen als de neerslag intens genoeg wordt," klinkt het. Bekijk ook het kaartje hieronder.

Donderdag blijft de bevestiging komen dat een winterse neerslagzone richting #België trekt. In #Nederland blijft het wellicht volledig droog. Sommige weermodellen hinten op een tijdelijk gesloten sneeuwdek. In de #Ardennen gaat het op grote schaal opnieuw sneeuwen. pic.twitter.com/UXFvQCOnsj — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) January 12, 2021