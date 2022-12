Koud met mix van wolken en opklaringen

Dit weekeind is het koud met amper twee tot drie graden als maxima, terwijl het in de nachten ook licht zou kunnen gaan vriezen. We krijgen vandaag een mix van wolken en opklaringen, waarbij de bewolking geleidelijk toeneemt. De zuidwestelijke wind waait zwak tot matig.

Vanavond en vannacht is het ook koud met minima rond 0 tot 1 graden en een verder toenemende bewolking.

Morgen is het bewolkt en valt er mogelijk wat lichte smeltende sneeuw. Veel meer dan1 graad wordt het dan niet bij een naar zuidwest gedraaide wind. Het is niet onmogelijk dat er door de intensiteit van de sneeuw toch tijdelijk iets zal blijven liggen!

Maandag en de eerste dagen van de week worden winters koud met erg koude nachten met minima die zelfs richting matige vorst (-5 graden) kunnen gaan en maxima die nog amper boven het vriespunt geraken. Het is dan wel droog met flinke zonnige perioden.

Later in de week kan het weer zachter worden, maar dat is nog geen zekerheid. Voorlopig moeten we eerst enkele winterse dagen verwerken.