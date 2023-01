Koud en veel regen

Tijdens de neerslag is het maar 2-3 graden, daarbuiten rond 4-5 graden. De wind draait overdag van zuid over oost naar noordwest en neemt later weer flink toe. In de namiddag kan die weer fors uithalen.

Vanavond gaat de wind liggen en wordt het rustiger en droger. In de nacht klaart het dan op en gaat het lichtjes vriezen met tegen de ochtend algemene gladheid.

Dinsdag en woensdag zullen drogere dagen worden, maar het is dan kouder met lichte nachtvorst en overdag nog zo’n 3-4 graden op dinsdag, zo’n 5 graden op woensdag.

Donderdag neemt wel de bewolking weer toe. Het blijft wel koel met telkens lichte nachtvorst en overdag maar een 5-6 graden. Donderdag valt er misschien een bui.

Vrijdag en in het weekend lopen de temperaturen langzaam weer wat op met meer bewolking.