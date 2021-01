Vandaag komt er geleidelijk wat meer wind te staan uit het noordoosten waardoor het wat koeler wordt en ook kouder aanvoelt. Het blijft bewolkt met kans op een bui of wat lichte (winterse) neerslag. Veel meer dan 4 graden halen we niet.

Vannacht koelt het verder af bij minima rond twee graden. Het voelt dan ook kouder aan. Tegen de ochtend is een drupje regen of een vlok natte sneeuw mogelijk. Morgen blijft de hele dag betrokken. We halen in de middag een 3 tot 4-tal graden. Ook dinsdag wordt een grijze, koude dag.