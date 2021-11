Koel met kans op buien

We halen vanmiddag maar 12 graden bij een fors aantrekkende westelijke tot zuidwestelijke wind. Aan zee en in de noordwestelijke helft van de provincie vallen buien.

Vanaf de middag zijn er buien mogelijk in heel de provincie. Vanavond en vannacht beperken de buien zich weer meer tot het noordwesten en aan zee. Landinwaarts is het dan weer droog. De minima dalen tegen de ochtend tot rond een 6-7 graden.

Veel buien

De rest van de week verloopt erg wisselvallig met elke dag wel een periode met regen en/of buien. Het gaat ook harder waaien. Maxima telkens rond een 10-12 graden. Vooral morgen zijn de regen- en buienkansen daarbij vrij groot. Zeker in de ochtend wanneer een wat actievere buienlijn weer door onze regio trekt. In de middag wordt het droger. Het blijft koel met maxima rond een 11 graden. Woensdag en donderdag lijken droger te worden, maar een bui blijft toch altijd mogelijk. Zeker op donderdag zouden er weer meer en actievere buien vanaf de Noordzee kunnen binnenlopen.

Kust

Aan de kust zien we vandaag een mix van wolkenvelden en opklaringen waarbij er gaandeweg de dag ook buien vallen. Van in de ochtend al passeren er diverse exemplaren en ook vanmiddag moeten we met enkele buien rekening houden. Zelfs een donderklap is mogelijk. Het wordt ongeveer 11-12 graden bij een flink doorstaande zuidwestelijke wind.

Vanavond en vannacht valt er lokaal nog een bui, maar het zijn er duidelijk minder dan overdag. De minima dalen tegen de ochtend naar een 7-tal graden en het blijft vrij stevig waaien. Morgen moeten we ons weer aan een aantal verspreide buien verwachten doorheen de dag. Dat kunnen best wel weer pittige buien zijn. Het blijft stevig waaien en we halen weer een 11-12 graden.