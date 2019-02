KMI waarschuwt voor windstoten

Vanaf vrijdagavond 23 uur tot en met zaterdag 18 uur waarschuwt KMI voor zware windstoten van 80 tot 85km/u. Code geel is dan van kracht.

Bij een plaatselijke bui kan de wind zelfs nog krachtiger blazen. Na een relatieve kalme zaterdagavond, zal de wind zondag weer sterker worden en zou er wel een nieuwe waarschuwing voor de wind kunnen worden uitgegeven.

Code geel betekent dat er plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Waakzaamheid is dus geboden.