KMI waarschuwt voor gladde wegen

Vooral over het noordwesten en uiterste zuiden is de kans op zon het grootst. Het blijft overwegend droog al is later op de dag wat motregen over het noorden en centrum van het land niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen ­-1 graad in de Hoge Venen en tot 5 graden aan zee. De wind waait zwak, aan zee soms matig, uit west-zuidwestelijke richtingen. In het uiterste zuiden van het land waait de wind meestal zwak uit het noordoosten.

Komende nacht opnieuw aanvriezende mist

In de nacht van zondag op maandag wordt het veelal bewolkt maar blijft het grotendeels droog, al is wat motsneeuw in het oosten niet uitgesloten. Lokaal kan aanvriezende nevel of mist gevormd worden. De minima schommelen tussen +2 graden aan de kust, 0 graden in het centrum en tot ­-4 op de Hoge Venen.