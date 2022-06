In de loop van zaterdagavond en -nacht trekken er vanuit Frankrijk regen- en onweersbuien over West-Vlaanderen die hevig kunnen zijn. KMI kondigt daarom code geel aan.

Volgens het KMI zou er tot 30 liter per vierkante meter neerslag vallen in één uur tijd. Code geel ­is bedoeld om de mensen waakzaam te maken.

Aan de kust en in de rest van West-Vlaanderen geldt code geel al vanaf 22 uur zaterdagavond. Iets later volgt ook Oost-Vlaanderen. Voor Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Brussel gaat code geel pas zondagochtend in.