Kletsnatte vrijdag

Vandaag start droog, maar later vanochtend wordt het weer kletsnat.

Diverse storingen trekken één na één door en over onze regio met veel regen, erg zachte maxima tot rond 13 graden en tijdelijk ook weer meer wind met uitschieters tot 60 km per uur. Later vanmiddag wordt het dan weer droog met wat opklaringen.

Vanavond en vannacht is het droog met een wisselende bewolking en minima rond 8 à 9 graden.

In het weekend is het dan op zaterdag tijdelijk droger, al blijft een bui wel mogelijk. De maxima blijven erg zacht en zitten rond een 10 à 11 graden.

Zondag volgen er weer aaneengesloten perioden van regen. Het blijft zacht met 11 graden en een stevige zuidwestelijke wind.

Ook volgende week blijft het wisselvallig en regenachtig. Op maandag trekt nog een buienlijn door waarna we dan tijdelijk enkele dagen in wat minder zachte lucht zitten met vooral enkele frissere nachten.