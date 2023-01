Kletsnatte nacht, lokaal mogelijk met wat overlast

Vanavond en vannacht is het kletsnat met intense regen die overvloedig kan zijn. In het westen van de provincie lokaal mogelijk met wat overlast. Minima daarbij rond een 10-tal graden.

Morgen wordt het ook opnieuw nat en winderig bij momenten. De dag start nat, daarna wordt het tijdelijk droger. Later in de middag volgen weer perioden met regen en buien. De maxima zitten dan rond ongeveer 10 graden. De nacht naar dinsdag is het droog en tijdelijk koeler met minima dan rond een 4-5 graden of zelfs iets lager.

Dinsdag wordt een droge, rustige dag met wat ruimte voor opklaringen. Het is dan tijdelijk koeler met maxima rond 7-8 graden, maar vanaf woensdag is de zachte lucht er weer met regen en wind.

Woensdag, donderdag en vrijdag worden weer erg natte dagen met dikwijls intense perioden van regen. Er is opnieuw veel wind en het wordt weer erg zacht met maxima rond 12 graden.