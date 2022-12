Kletsnatte nacht en nog meer regen op komst

West-Vlaanderen heeft er een kletsnatte nacht opzitten. Intense regenzones trokken over. Er viel tot 10 liter en meer per vierkante meter. En er wordt nog meer intense regen verwacht, vooral na de middag.

Op de Facebookpagina De Regenmeter lopen de metingen binnen van afgelopen nacht. Zo noteert Dikkebus 15 liter en Meulebeke 10 liter. Dat is veel neerslag op korte tijd.

Meer neerslag op komst

Vandaag zijn er weer veel wolken en trekken er weer regenzones door onze regio met flinke perioden van regen en maxima rond een heel zachte 11-12 graden. Telkens begeleidt door een forse wind.

De dag start daarbij landinwaarts met regen. Vervolgens komt er overal een droge periode, maar later vanmiddag zet de regen weer in.

Vanavond regent het eerst nog, later in de nacht is het dan weer droog. De minima dalen amper en blijven rond 8-9 graden zitten.

Morgen wordt het weer kletsnat. Verscheidene storingen trekken één na één door en over onze regio met veel regen, erg zachte maxima tot rond 13 graden en tijdelijk ook weer meer wind met uitschieters tot 60 km per uur.

In het weekeind is het dan op zaterdag tijdelijk droger, al blijft een bui wel mogelijk. De maxima blijven erg zacht en zitten rond een 10-11 graden.

Zondag volgen er weer perioden van regen. Het blijft zacht met 11 graden en een stevige zuidwestelijke wind. Ook volgende week blijft het wisselvallig en regenachtig.

KUST:

Vanochtend is een drogere periode al is een bui mogelijk bij maxima rond een 11 graden. Er is dan tijdelijk wat minder wind. Vanmiddag wordt het opnieuw regenachtig. Vooral later in de middag wanneer een volgende actieve regenzone doortrekt met regen en wind.

Vanavond trekt de regen geleidelijk weg. De minima zitten daarbij rond 8-9 graden bij een aanhoudend forse zuidwestelijke wind.

Morgen wordt het weer erg nat met actieve regenzones die elkaar opvolgen. Het is erg zacht met maxima rond 12-13 graden en een stevige zuidwestelijke wind.