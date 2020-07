Kans op wateroverlast: noodnummer 1722 actief

Vanaf de late namiddag tot zondagochtend waarschuwt het KMI daarom met een code geel voor die neerslag. Ook het noodnummer 1722 zal geactiveerd worden.

Als je naar het nummer 1722 belt, moet je eerst je postcode ingeven. Het nummer zal namelijk enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van die gemeenten waarvan de brandweerzone niet over een digitaal loket voor niet-dringende brandweertussenkomsten beschikt.

Digitaal loket

Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt, moet je dat formulier gebruiken als je niet-dringende brandweerhulp nodig hebt. Als je brandweerzone over een elektronisch formulier beschikt maar als je geen internet hebt of als het e-loket door technische redenen niet zou werken mag je uitzonderlijk voor brandweerhulp door storm- of waterschade toch bellen naar 112 (niet rechtstreeks naar de brandweer).

Wie bel ik als ik hulp nodig heb?

Ik bel het nummer 112 wanneer ik dringend een ambulance of de brandweer nodig heb, omdat mogelijk iemands leven in gevaar is​

Voorbeelden: instortingsgevaar, gevaar op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabel, gevallen stenen, ...), brandgevaar, incident met gewonden,...

Ik gebruik het elektronische formulier van mijn hulpverleningszone (indien zij erover beschikt) of bel het nummer 1722 wanneer er geen risico is op levensgevaar maar ik de hulp van de brandweer nodig heb.

Voorbeelden: veel schade aan de dakbedekking, ondergelopen kelder, wateroverlast op de openbare weg,...

Ik bel een gekwalificeerde professional (of ik voer zelf herstellingen uit) wanneer er geen risico is op levensgevaar en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is. De nummers 112 en 1722 mogen in die gevallen niet worden gebruikt.

Voorbeelden: omgevallen boom in de tuin, beschadigde veranda, hagelschade aan een voertuig, elektriciteitspanne, ...