Kans op sneeuw na de middag

Vandaag krijgen we in West-Vlaanderen winterse buien. Vooral na de middag is er kans op sneeuw die kan blijven liggen. Ook volgende nacht kunnen de wegen gevaarlijk glad zijn. Er is code geel, uitgenomen aan de kust.

Vandaag is een koude dag met buien die vanaf de Noordzee binnenlopen. De meeste buien vallen vanmiddag, maar ook vanochtend zijn er al een paar actief. Dat kunnen ook weer sneeuwbuien, zijn. Zeker later in de namiddag.

Verder valt er winterse neerslag in de vorm van regen (aan zee), maar ook hagel, stofhagel, korrelhagel, natte of smeltende sneeuw of heuse sneeuw zijn mogelijk. Zelfs een donderklap valt niet uit te sluiten.

Vanavond trekken die buien weg en de nacht verloopt rustig en koud met minima rond het vriespunt aan zee en rond -2 graden landinwaarts. De wind waait dan nog zwak uit het noordoosten.

Zaterdag en zondag worden droge dagen met telkens lichte nachtvorst en overdag maxima van een 3-4 graden. Op beide dagen krijgen we overdag een mix van wolkenvelden en soms brede opklaringen bij een zwakke wind uit een noordoostelijke, later noordelijke hoek.

Begin volgende week lopen de temperaturen langzaam weer wat op, maar het licht winterse weerbeeld blijft bestaan met telkens lichte nachtvorst.

KUST:

Vandaag vallen er in de loop van de dag verspreide winterse buien. Eerst brede opklaringen, later in de middag winterse buien en het blijft koud hoewel we aan zee toch een 5-6 graden kunnen halen door een doorstaande noordwestelijke wind.

Vanavond wordt het dan droog en in de nacht zijn de buien verdwenen. De minima dalen dan tot rond een 2-tal graden met wel vorst aan de grond.

Morgen is het rustig en krijgen we een mix van wolken en brede opklaringen. Maxima daarbij rond een 4-tal graden.

Bekijk hier de beelden van de sneeuwbuien van donderdagavond: