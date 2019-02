Het KMI voorspelt rukwinden tot 50 kilometer per uur in het binnenland en tot 60 kilometer per uur aan zee. In de namiddag trekt een regenzone ons land binnen vanaf het westen van het land. De wind waait matig - aan zee vrij krachtig - uit het zuidwesten. In de nacht blijft het zwaarbewolkt met af en toe regen of enkele buien.

Vrijdag is het meestal bewolkt met af en toe wat regen of een buitje. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. De wind waait zwak of matig uit noordwestelijke richtingen.