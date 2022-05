Kans op regen en onweer

Vandaag krijgen we nog perioden van felle buien en regen. Zelfs een onweer is mogelijk. Het wordt maximaal 19 graden. Aan zee kan het krachtig waaien.

Vanavond verdwijnen de buien en wordt het droog en rustig. Minima tegen de ochtend rond een 5 à 6 graden.

Vanaf morgen komen we in een koele noordelijke stroming terecht met wolken en opklaringen en maxima ook dan rond 18 à 19 graden landinwaarts, aan zee wat minder.

In de tweede helft van de week is het dan koeler met maxima rond 18 tot 20 graden. We krijgen een mix van wolken en opklaringen met een kleine kans op een enkele bui.

Donderdag lijkt een droge dag te worden. Op vrijdag is de kans op een enkele bui weer iets groter.