Kans op een bui, 22 graden

Vandaag halen we maxima rond 22 graden en is er kans op een bui, misschien zelfs met een donderslag.

Vanavond en vannacht is het licht tot wisselend bewolkt. De temperaturen zakken naar 12 graden bij een naar het noorden gedraaide wind.

Morgen voert die noordelijke wind koelere lucht aan. De maxima zitten dan weer vooraan in de 20 graden. Er is veel bewolking met vanaf de middag wat meer opklaringen.

Ook zondag moeten we eerst nog veel wolken verdragen bij een koele noordelijke wind, later op dag is er ruimte voor wat zon, bij opnieuw maxima vooraan in de 20 graden.

Vanaf maandag krijgen we enkele zonnige dagen, maar de koele noordelijke wind blijft.