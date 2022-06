Kans op buien deze pinkstermaandag

In de loop van deze pinkstermaandag is er in onze provincie kans op een paar verspreide regen- en onweersbuien. De temperaturen liggen niet hoger dan 18 tot 19 graden.

Er staat een vlagerige westelijke wind. De kust moet het met 16 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind stellen. Die wind kan later zelfs krachtig worden met uitschieters tot rond 50 km per uur.

Vanavond en vannacht is het opnieuw droog met wisselende bewolking. Minima tegen de ochtend liggen daarbij rond 12 graden.

Morgen kan het kwik weer wat hoger geraken en trekken de buien in eerste instantie weg, maar later is er weer kans op regen. Het blijft echter wisselend bewolkt met maxima rond of vooraan de 20 graden en een matige zuidwestelijke wind. De kust krijgt dinsdag opnieuw wisselvallig weer met kans op een verspreide bui en maxima rond hoogstens 16 tot 17 graden.

Ook op woensdag is het erg onstabiel en trekt er in de loop van de dag een regenzone over de provincie. Het blijft ook koel met maxima rond 18 tot 20 graden.

De rest van de week brengt ons wisselvallig weer met regelmatig regen of buien en erg gematigde temperaturen. Tegen het eind van de week kan het tijdelijk iets beter zijn.