Iets frisser maar daarna weer warmer

Het is iets frisser vandaag dan de afgelopen dagen. De overgang naar minder warm weer is rustig verlopen.

Het is vandaag eerst wisselend bewolkt, maar in de loop van de dag worden de opklaringen steeds breder. Met een wind die draait van west naar zuidwest wordt het vanmiddag tussen 22 en 25 graden.

Vanavond en vannacht is het koeler. Onder een licht bewolkte tot heldere hemel koelt het af naar een 12 tot 14 graden.

Morgen is het opnieuw zonnig, al komen er steeds meer sluierwolken aan de hemel. De maxima halen ook morgen tot 26, lokaal zelfs 27 graden.

Zaterdag keert de grote warmte nog eens terug. De wind draait naar het zuiden en voert nog warmere lucht aan met maxima eind de 20 graden. Er is veel zon met aan het eind van de dag geleidelijk wat meer wolken.

Zondag draait de wind naar het westen en wordt het frisser. Het is licht wisselvallig met een buitje in de ochtend. In de namiddag is het droog en zonniger. Maxima vooraan de 20 graden.